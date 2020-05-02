Zihinsel engelli kızı kaçırdıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde, zihinsel engelli 18 yaşındaki kızı kaçırdığı öne sürülen Furkan A. (20) ile kendisine yardım eden 2 kadın, gözaltına alındı. Genç kız ailesine teslim edilirken, Furkan A.'nın hükümlü olduğu cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

Şuhut'a bağlı Ortapınar köyünde yaşayan V.T. (53), İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayıp, zihinsel engelli kızı T.T.'nin kandırılarak, kaçırıldığını bildirdi. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.T.'nin götürüldüğü aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan jandarma T.T.'yi kaçıranın Furkan A. olduğunu saptadı. Şüphelinin adresine düzenlenen baskınla T.T. kurtarılırken, Furkan A. ile kendisine yardım ettikleri saptanan Huriye Cennet D. (22) ve Huriye S. (23) gözaltına alındı.

3 şüpheli İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. T.T. ise ailesine teslim edildi. Sorguları süren şüphelilerden Furkan A.'nın uyuşturucu suçundan hükümlü olduğu cezaevinden izinle çıktığı bildirildi.

Kaynak: DHA