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  3. Zihinsel engelli şahıs bakım merkezindeki odasında cansız bedeni bulundu

Zihinsel engelli şahıs bakım merkezindeki odasında cansız bedeni bulundu

66 yaşındaki zihinsel engelli bir şahıs, Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaldığı yatılı bakım merkezindeki odasında ölü bulundu.

Zihinsel engelli şahıs bakım merkezindeki odasında cansız bedeni bulundu

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedere Mahallesi Karaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan özel yatılı bakım merkezinde 9 aydır kalan 66 yaşındaki zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz, merkezdeki odasında görevliler tarafından hareketsizce yatarken bulundu. Görevliler tarafından yapılan kontrollerde Hiçkorkmaz'ın nabzının atmadığı anlaşıldı. Merkezdeki görevliler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hİçkorkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra olay yerine intikal eden polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından, ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Hiçkorkmaz'ın odasında inceleme yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Hİçkorkmaz'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.      Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zihinsel engelli şahıs bakım merkezindeki odasında cansız bedeni bulundu

Zihinsel engelli şahıs bakım merkezindeki odasında cansız bedeni bulundu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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