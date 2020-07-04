Zihinsel engelli yüzücü "milli forma" hayali için kulaç atıyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'da zihinsel engelli Alper Alaloğlu, annesinin "moral olsun" diye başlattığı yüzme sporunda milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

Köyceğiz ilçesinde yaşayan Yeşim Avşar, eşinden ayrıldıktan sonra tek çocuğu 24 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Alper Alaloğlu'nu sosyal hayattan kopmaması için yüzmeyle tanıştırdı.

Muğla'ya taşınmadan önce 13 yıl Ankara'da yüzme eğitimi alan Alaloğlu, çok sayıda il ve bölge derecesi elde etti. Avşar'ın Köyceğiz'e taşınmasının ardından engelli yüzücü haftanın 4 günü evinden 60 kilometre uzaklıktaki kapalı yüzme havuzuna giderek antrenman yapıyor.

Antrenörleri yönetimindeki antrenmanları sayesinde serbest stilde 33,70 saniye derecesiyle bu alandaki Türkiye'nin en iyi 3 derecesinden birini elde eden Alaloğlu'nun tek hayali ise milli formayı giyerek Türkiye'yi yurt dışında da temsil etmek.





- Hedef Türkiye şampiyonluğu ve milli forma





Anne Yeşim Avşar, AA muhabirine, bir an olsun yalnız bırakmadığı oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Oğlunun yüzmeye 10 yaşında başladığını aktaran Avşar, "Oğlum bizim bile ummadığımız yerlere geldik. Şampiyonluklar ve madalyalar kazandık. Onun gelişiminden çok mutluyum. İnşallah hayal ettiğimiz milli formayı da giyecektir. Oğlum hayallerine, kulaç atmaya devam edecek. " dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, önem verdikleri özel sporcuların uluslararası yarışmalarda kendilerini temsil etmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yılmaz Çetin ise özel sporcuların yüzmeyle sosyal beceri ve koordinasyon anlamında geliştiğini ifade etti.

Alper'in kısa sürede büyük başarılar elde ettiğine dikkati çeken Çetin, "Türkiye'de ilk üçte yer alacak düzeye geldi. Bizi gururlandırıyor. Kendisinin profesyonel lisansını çıkardık. Ekim ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'na dahil olacağız. Hedefimiz 33 saniyenin altını görüp Türkiye şampiyonu olmak ve milli formayı giymek." diye konuştu.









Kaynak: AA