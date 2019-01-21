Zihinsel engelliler aşçılık mesleğini öğreniyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce finansmanı sağlanan ve Muş İş-Kur İl Müdürlüğü ile Muş Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneğinin işbirliğiyle yürütülen "Aşçı Çırağı" projesiyle zihinsel engelli bireyler aşçılık mesleğini öğreniyor.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kurs sınıfında başlatılan "Aşçı Çırağı" projesinin açılış törenine; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman ile zihinsel ve fiziksel engelli bireyler katıldı. Burada bir konuşma yapan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Kurslarınıza, etkinliklerinize belki çok gönlümüzün istediği şekilde paydaş olamadık. Ama bu sözü veriyorum ki bu dönem sizlerle birlikte engellisine, yaşlısına, çocuğundan kadınına gönül belediyeciliğini icra edeceğiz. İnşallah sizin makul talebiniz karşısında kendi yeriniz olacak" dedi.

Muş İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Taylan da, projenin tamamının İş-Kur finansörlüğüyle yapıldığını belirterek, "Bu kurs da bizim işbirliği içerisinde yaptığımız bir kurstur. Bundan öncede kurslarımız vardı ve bundan sonra da bu tür kurslarda zaten bütün desteklerimizi vereceğiz. Bu kursumuzun bize şu andaki maliyeti 28 bin 200 liradır. 18 Ocak 2019 tarihinde başladı ve 8 Mart 2019'da sona erecek. 10 kişi ile bu kursa başladık ve 178 saat sürecek. Günde 5 saatten fazla zihinsel engellilere kurs veremiyoruz. Bu kurslar bittikten sonra devamı gelecektir" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ve yapılan konuşmaların ardından mutfak kısmına geçen zihinsel engelli bireyler, şef aşçının tarifi ile mutfakta ne yapmaları konusunda bilgilendirildi. Şefin tarifi ile çorba yapan engelli bireyler, davetlilere de çorba ikramında bulundular.

Muş Zihinsel Ve Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı Şirin Balkaya, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA