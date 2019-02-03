Zihni Şahin: “Birlikte yönetip, birlikte başaracağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum ilçesinde Esenevler Mahallesi sakinleriyle buluştu. Şahin, "Atakum'u hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte başaracağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Esenevler Mahallesi'nde halkla buluştu. Muhtar Zeki Topsakal'ın ev sahipliği yaptığı buluşmada Başkan Zihni Şahin, Atakumlular tarafından sevgiyle karşılandı.

Türkiye'nin 16 yıldır istikrara kavuştuğunu belirten Zihni Şahin, "Bu 16 yılda ülkenin her alanında kazanımları oldu. Ekonomide, siyasette, demokraside, eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, gençlik hizmetlerinde. Eğer bu istikrar devam ederse tabi bu hizmetler Allah'ın izniyle daha da iyi şekilde devam edecek. Bunun için güçlü hükümete, güçlü meclise ihtiyaç var. Ülkenin üzerinde oynanan oyunlar artık aşikar. Bu oyunlar önceden gizliydi şimdi açıkça oynanıyor. Başta müttefikimiz olan ABD'nin oynadığı oyunları hepiniz biliyorsunuz. Her 10 yılda darbelerle önümüzü kesmek istediler. 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile beraber ülkemizi kendilerine bağlı uşağı olan insanlarla yönetmek istediler. Ama başımızda dirayetli bir cumhurbaşkanının olması ve Türk milletinin karakteri buna izin vermedi. Çünkü milletimiz liderine inanırsa onun yolunda ölür. Bunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

"Atakum'u birlikte yöneteceğiz"

Atakum'u birlikte yöneteceklerini ifade eden Zihni Şahin, şunları söyledi:

"İnşallah sizlerin desteği ile güçlü Türkiye yoluna devam edecektir. 31 Mart'tan sonra sizlerle birlikte inşallah Atakum'u yöneteceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı bir araya gelerek değerlendirecek, ortak akılla çözümlerine ulaşacağız."

Kaynak: İHA