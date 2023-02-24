Zijad Brljak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zijad Brljak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zijad Brljak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zijad Brljak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zijad Brljak 18 Aralık 1997 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zijad Brljak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zijad Brljak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 5 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Zijad Brljak'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zijad Brljak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zijad Brljak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zijad Brljak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zijad Brljak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2016 yılında Travnik

Zijad Brljak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zijad Brljak şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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