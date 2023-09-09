Zile Kalesi’nde kazı çalışmaları başlatıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Arkeolog Dilek Şengül Ful başkanlığında yürütülen kazılara bugün tekrar başlandı.T

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Zile Kalesi’nde kazı çalışmaları başlatıldı

Zile Kalesi'nde bulunan Roma Amfitiyatrosu'nda kazılar tekrar başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Arkeolog Dilek Şengül Ful başkanlığında yürütülen kazılara bugün tekrar başlandı.Tokat'ın Zile ilçesinde geçen yıl başlatılan kazılarda çok önemli sonuçlar elde edilmiş, tiyatronun tribün ve orkestra alanları kısmen ortaya çıkarılmıştı. Tokat Valiliğince finansmanı sağlanan kazılara TOGÜ, STK" lar ve Zile Belediyesi tarafından destek veriliyor.

Kazılara Zürih Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yazılı Taşlar Uzmanı ünlü Arkeolog Prof. Dr. Christian Marek Başkanlığında bir ekip, kazı alanında inceleme yaparak "Bu kazı sadece Türkiye için değil, dünya arkeoloji tarihi için de önemli bir kazıdır" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kayda değer tarihi kalıntılar çıkar"

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ise Zile Kale Tiyatro kazısının sadece Tokat için değil dünya medeniyetler tarih İçin de önemli olduğunu belirterek " Geçen yıl başlatılan kazılar da ciddi keşifler elde edildi. İnşallah kayda değer tarihi kalıntılar çıkar. Kazının finansmanında destek olan Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu'na, kazı çalışmalarında akademik ekibi sağlayan TOGÜ Üniversitesi Rektörümüze, Kazı akademik ekibi Öğretim Görevlileri Murat Tekin, Şengül Dilek Ful, Hatice Uyanık hocalarımıza ve Tokat Müze Müdürümüze ve özellikle bizi bu konuda teşvik edip desteklerini esirgemeyen Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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