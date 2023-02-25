Zilei Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zilei Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zilei Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zilei Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zilei Jiang 10 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 江子磊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zilei Jiang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zilei Jiang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 10 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Zilei Jiang'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zilei Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zilei Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zilei Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zilei Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2017 yılında SH SIPG

14 Temmuz 2017 yılında SH Port Res.

1 Ocak 2018 yılında SH SIPG

13 Temmuz 2018 yılında WH Zall

31 Aralık 2018 yılında SH SIPG

25 Şubat 2019 yılında WH Zall

10 Mart 2021 yılında NT Zhiyun

Zilei Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zilei Jiang şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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