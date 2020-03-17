Zimbabve ve Namibya'da koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edildi

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve ve Namibya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde ''acil durum'' ilan edildi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, düzenlediği basın toplantısında, ''acil durum'' kapsamında, salgından en çok etkilenen ülkelere seyahat yasağı getirildiğini belirtti.

Kültürel ve sportif faaliyetler de dahil tüm kitlesel etkinliklerin ertelendiğini kaydeden Mnangagwa, "Bu bağlamda daha önce planlanan Zimbabve Uluslararası Ticaret Fuarı ve Bağımsızlık Günü kutlamaları da ertelendi." dedi.

Mnangagwa, ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini, dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini dile getirdi.

Namibya hükümetinden yapılan açıklamada da ülkede acil durum ilan edildiği, toplu etkinliklerin durdurulduğu ve eğitime 1 ay ara verildiği duyuruldu.

Şimdiye kadar Afrika'da 30'dan fazla ülkede virüs görülürken, vaka sayısı da 400'ü aştı.





Kaynak: AA