Zimbabve'de 131 kişi malaryadan öldü

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de malarya salgını nedeniyle 131 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve Sağlık Bakanlığı Twitter hesabında yapılan açıklamada, ülkede yılbaşından bu yana 135 bin 585 malarya vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada malarya nedeniyle 131 kişinin yaşımını yitirdiği kaydedilerek, ölenlerin arasında 5 yaş altı çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Hükümetin salgına karşı önlemler aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA