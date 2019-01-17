Zimbabve’de 68 kişi ateşli silah yaralanmalarıyla hastaneye getirildi

Zimbabve'de doktorlar grubu, ülkede meydana gelen protestolarda 68 kişinin silah yaralanması nedeniyle hastaneye getirildiğini, bunlardan 17'sinin acilen ameliyata alındığını bildirdi.

Zimbabve İnsan Hakları Doktorları Birliği (ZADHR) üyeleri, başkent Harare ve Bulawayo şehirlerinde Pazartesi günü başlayan protestolardan bu yana bazıları köpek tarafından ısırılan 172 kişinin tedaviye alındığını bildirdi. Bunlardan 68'inin silahla yaralandığını ve içlerinden 17'sinin ise acilen ameliyata alındığını bildiren ZAHDR, "Doktorların karşı çıkmasına rağmen hastaneden zorla mahkemeye götürülen ve bu yüzden göğüs travması yaşayan ve uzuvlarında kırıklar oluşan hastalar var" dedi.

Protestolar yüzünden çok sayıda sivil, tanınmış bir aktivist ve muhalif bir meclis üyesi gözaltına alındı ve bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

Zimbabve hükümeti hafta sonu ülkede ekonomik krizin artmasıyla benzin fiyatının iki katına çıkacağını açıklamıştı. Açıklama sonrasında ülke genelinde protesto gösterileri başlamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre ülkede gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçleri Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 5 kişiyi öldürdü.

Kaynak: İHA