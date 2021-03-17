Zimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?
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Zimbabve ya da resmî adıyla Zimbabve Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi. Eski adı Güney Rodezya olan ülkenin sınır komşularını Zambiya, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana oluşturmaktadır. Ülkenin Namibya ile olası 100 m uzunluğundaki sınırı tartışmalıdır.
Zimbabve'nin Başkenti?
“Harare” şehri Zimbabve'nin başkentidir.
Zimbabve'nin Para Birimi Nedir?
“Zimbabwe Doları” Zimbabve'nin para birimidir.
Zimbabve'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Zimbabve'nin telefon alan kodu : + 263
Zimbabve'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Zimbabve
Zimbabve'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Harare
Zimbabve'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Zimbabwe
Zimbabve'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Harare
Zimbabve'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce