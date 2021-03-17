Zimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?

Zimbabve ya da resmî adıyla Zimbabve Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi. Eski adı Güney Rodezya olan ülkenin sınır komşularını Zambiya, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana oluşturmaktadır. Ülkenin Namibya ile olası 100 m uzunluğundaki sınırı tartışmalıdır.

Zimbabve'nin Başkenti?

“Harare” şehri Zimbabve'nin başkentidir.

Zimbabve'nin Para Birimi Nedir?

“Zimbabwe Doları” Zimbabve'nin para birimidir.

Zimbabve'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Zimbabve'nin telefon alan kodu : + 263

Zimbabve'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Zimbabve

Zimbabve'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Harare

Zimbabve'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Zimbabwe

Zimbabve'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Harare

Zimbabve'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?