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Zimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?

Zimbabve'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Zimbabve'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Zimbabve hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Zimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?

Zimbabve ya da resmî adıyla Zimbabve Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi. Eski adı Güney Rodezya olan ülkenin sınır komşularını Zambiya, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana oluşturmaktadır. Ülkenin Namibya ile olası 100 m uzunluğundaki sınırı tartışmalıdır.

Zimbabve'nin Başkenti?

“Harare” şehri Zimbabve'nin başkentidir.

Zimbabve'nin Para Birimi Nedir?

“Zimbabwe Doları” Zimbabve'nin para birimidir.

Zimbabve'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Zimbabve'nin telefon alan kodu : + 263

Zimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?

Zimbabve'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Zimbabve

Zimbabve'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Harare

Zimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?

Zimbabve'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Zimbabwe

Zimbabve'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Harare

Zimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?

Zimbabve'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?

Zimbabve'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Zimbabve'nin Bayrağı Nasıldır?

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