Zimbabve’nin en büyük mobil operatörüne interneti kapatma talimatı

Zimbabve'nin en büyük mobil operatörü Econet, interneti kapatma talimatı aldıklarını bildirdi.

Zimbabve'nin en büyük mobil operatörü Econet'ten yapılan açıklamada, ülkede akaryakıt fiyatlarındaki artışlara yönelik gerçekleştirilen protestolar nedeniyle ikinci bir emre kadar internet bağlantısının kesilmesi talimatı aldıkları bildirildi.

Açıklamada, "Avukatlarımız, mahkeme aksi bir karar verene kadar talimata uymamız gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanılırken hükümet tarafından konuyla ilgili bir henüz açıklama yapmadı.

İnternete erişim yasaklanmıştı

Hafta başında internet servis sağlayıcısı Econet, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin talebi üzerine ülkede tüm sosyal medya sitelerine erişimin yasaklandığını belirtmişti. Açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, ülkede kapatılan internet tekrar açıldı ancak Facebook, YouTube, WhatsApp ve Twitter'a belirsiz süre erişim olmayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Zimbabve hükümeti hafta sonu ülkede ekonomik krizin artmasıyla benzin fiyatının iki katına çıkacağını açıklamıştı. Hükümetin kararına tepki olarak gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 5 kişi hayatını kaybetmiş, 68 kişi yaralanmış, en az 200 kişi de gözaltına alınmıştı. Ülkede başta başkent Harare olmak üzere farklı şehirlerdeki gösteriler ve grev nedeniyle birçok kurum ve işletme kapatılmıştı.

Kaynak: İHA