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Zimbabve'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Zimbabve'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Zimbabve'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Zimbabve'nin Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Zimbabve'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Zimbabve'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Zimbabve ya da resmî adıyla Zimbabve Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi. Eski adı Güney Rodezya olan ülkenin sınır komşularını Zambiya, Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana oluşturmaktadır. Ülkenin Namibya ile olası 100 m uzunluğundaki sınırı tartışmalıdır.

Zimbabve'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Zimbabve 14862924 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 73. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0019 olduğu görülmektedir.

Zimbabve'nin Müslüman Nüfus sayısı 109000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,9 olarak rakamlara yansımıştır.

Zimbabve'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Zimbabve'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Zimbabve'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Zimbabve'nin yüz ölçümü 390166 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Zimbabve'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3910  km²    Karasal Alan : 386847 km²

Zimbabve'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Zimbabve'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Zimbabve'nin Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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