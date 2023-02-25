Ziming Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziming Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziming Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziming Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziming Liu 26 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘子铭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziming Liu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Ziming Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Ziming Liu'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ziming Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziming Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziming Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziming Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Santa Eulália

30 Haziran 2015 yılında SJZ EB. Res.

1 Ağustos 2015 yılında Torcatense

21 Ocak 2016 yılında SJZ EB. Res.

22 Ocak 2016 yılında Pedras Salgadas

31 Aralık 2016 yılında SJZ EB. Res.

1 Şubat 2017 yılında SJZ Ever Bright

26 Ağustos 2017 yılında Neftochimik

1 Ocak 2018 yılında SJZ Ever Bright

12 Nisan 2021 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2021 yılında CZ Mighty Lions

28 Nisan 2022 yılında LN SY Urban

31 Aralık 2022 yılında CZ Mighty Lions

Ziming Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziming Liu şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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