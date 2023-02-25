Ziming Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziming Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziming Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziming Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziming Wang 5 Ağustos 1996 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王子铭 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziming Wang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ziming Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 13 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ziming Wang'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ziming Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziming Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ziming Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziming Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında QD Jonoon

1 Ocak 2016 yılında Hainiu Res.

1 Temmuz 2016 yılında QD Jonoon

13 Temmuz 2017 yılında BJ Guoan

14 Temmuz 2017 yılında QD Jonoon

31 Aralık 2017 yılında BJ Guoan

Ziming Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziming Wang şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Ziming Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 18 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.