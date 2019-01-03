Zimmetine para geçirdi iddia edilen icra müdürü ve kardeşi tutuklandı

Eskişehir'de zimmetine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ve kardeşi tutuklandı.

Zimmetine para geçirmeleri sebebiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli 6. İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. H.H.D. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA