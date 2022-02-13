Zincifre ne demek, TDK'ya göre Zincifre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zincifre ne demek? Zincifre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zincifre kelimesi. Peki zincifre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zincifre nedir, zincifre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZİNCİFRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zincifre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zincifre kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zincifre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırmızı renkli doğal cıva sülfür

- Kırmızı kurşun oksidin veya sülüğenin eski adı

