Veri Giriş Kontrol İşletmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıZincifre ne demek, TDK'ya göre Zincifre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muhasebe Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPeripatetist ne demek, TDK'ya göre Peripatetist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nodul ne demek, TDK'ya göre Nodul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTV8 Survivor All Star 21. bölüm izle | Survivor All Star son Youtube izle12 Şubat 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 12 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıTRT 1 Gönül Dağı 51. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle YoutubeFOX TV Maske Kimsin Sen Final 9.bölüm full, tek parça izle | Maske Kimsin Sen son bölüm Youtube izle
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Zincifre ne demek, TDK'ya göre Zincifre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zincifre ne demek, TDK'ya göre Zincifre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zincifre kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zincifre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zincifre nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zincifre kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zincifre ne demek, TDK'ya göre Zincifre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zincifre ne demek? Zincifre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zincifre kelimesi. Peki zincifre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zincifre nedir, zincifre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZİNCİFRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zincifre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zincifre kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zincifre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırmızı renkli doğal cıva sülfür
- Kırmızı kurşun oksidin veya sülüğenin eski adı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT