) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. 17 gün sürecek tam kapanmada zincir market ifadesi dikkat çekti. dikkat çekti. Peki Zincir market nedir? || Zincir market isimleri ve detaylar ayrıntılar...

ZİNCİR MARKET NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de 19 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; tam kapanma 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek.

Zincir marketler, şubeleri olan süper marketlere denir. Tam kapanma ile marketlerin çalışma saatleri, yeniden ele alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında tam kapanma sürecine giren Türkiye, pek çok alanda işletmelerin 17 günlüğüne kapanma kararı almasına yönelik kararlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre;

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklanacak.

ZİNCİR MARKETLER İSİMLERİ

- Migros,

- CarrefourSA,

- A101,

- Şok,

- BİM,

- Hakmar,

- Makro Market,

- Ekomini

- UCZ

- Happy Center,

-kim

-Gökkuşağı,

- Rammar,

- Snowy,

- Üçler.