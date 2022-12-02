Zincir marketler, plastik poşet fiyatlarına zam istiyor! İşte konuşulan rakam...

Zincir marketler, 25 kuruş olan plastik poşet fiyatının zamlanmasını talep etti.

Melahat Ersoy
Editör
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Zincir marketler, plastik poşet fiyatlarına zam istiyor! İşte konuşulan rakam...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet kullanımının azaltılması için attığı adım kapsamında plastik poşetlerin 25 kuruştan satılması yönünde karar almıştı. Bu kararla poşet kullanımı ciddi seviyede azalırken poşet fiyatlarına zam gelmesi yönünde talepler geldi.

Zincir marketler, plastik poşet fiyatlarına zam istiyor! İşte konuşulan rakam...

MARKETLER ZAM İSTEDİ

Milliyet'in haberine göre Plastik Poşet Alt Komisyonu’nda sivil toplum kuruluşları (STK) plastik poşet fiyatının 25 kuruş olarak devam etmesini isterken zincir marketler bu fiyatın 75 kuruş olmasını talep etti.

Zincir marketler, plastik poşet fiyatlarına zam istiyor! İşte konuşulan rakam...

BAKAN KURUM KARAR VERECEK

Komisyon hazırladığı raporu değerlendirecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeni ücrete ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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