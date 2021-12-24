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  3. Zincir marketler üç maymunu oynarken onlar yüzde 30 indirim yaptı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara nefes olacak

Zincir marketler üç maymunu oynarken onlar yüzde 30 indirim yaptı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara nefes olacak

Döviz kurunda yaşanan gerileme sonrası Tarım Kredi Kooperatif Market'te satılan ürünlerin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yapıldı.

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası zincir marketler ürünlerin fiyatlarına her gün zam yapmış ve vatandaşların tepkisini çekmişti. Bir ürüne günde 3 kez bile zam yapan marketler, döviz kurunda yaşanan düşüşe rağmen 3 maymunu oynuyor. Şimdiye kadar market raflarındaki ürünlerin fiyatlarına indirim yapılmazken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Market ise döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından ürünlerin fiyatlarında indirime gitti. 

Zincir marketler üç maymunu oynarken onlar yüzde 30 indirim yaptı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara nefes olacak

"TÜRKİYE GERÇEKLERİNDE OLMAYAN BİR YÜKSELİŞTİ"

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki yükseliş ve ürünlerin fiyatlarına yaptıkları indirim için konuştu. Döviz kurundaki ani yükselişe değinen Yıldırım,"  Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." ifadelerini kullandı.

Zincir marketler üç maymunu oynarken onlar yüzde 30 indirim yaptı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara nefes olacak

"FİYATLARIMIZI AŞAĞI ALIRKEN İLK HAREKETİ YAPARAK DA PİYASADA ÖNCÜLÜK YAPTIK"

Yıldırım, piyasayı regüle etme görevleri olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

 "Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık."

Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, konunun sosyal sorumluluk boyutunun da bulunduğunun altını çizdi.

Zincir marketler üç maymunu oynarken onlar yüzde 30 indirim yaptı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara nefes olacak

"TEMEL İHTİYAÇLARDA İNDİRİMLERİMİZİ HIZLICA YAPTIK"

Yıldırım, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek, "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı. 

Zincir marketler üç maymunu oynarken onlar yüzde 30 indirim yaptı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara nefes olacak

MART 2022 DE MAĞAZA SAYISI BİN OLACAK

Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, piyasayı regüle etmek için patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını belirtti.

Yıldırım, Kooperatif Marketlerin sayısını artmayı sürdürdüklerini, yılsonuna kadar 700, Mart 2022'de de 1.000 mağazaya ulaşacaklarını kaydetti.

fhsrv-cxwaeytx-001.jpgZincir marketler üç maymunu oynarken onlar yüzde 30 indirim yaptı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara nefes olacakZincir marketler üç maymunu oynarken onlar yüzde 30 indirim yaptı! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşlara nefes olacak

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