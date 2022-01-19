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  3. Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları 2022)

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları 2022)

Yemek yaparken vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği ayçiçek yağlarının fiyatlarında sürekli değişim yaşanıyor. Özellikle zincir marketlerin çok olması nedeniyle fiyatlar farklılık gösterirken bizlerde A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS'ta satılan ayçiçek yağı fiyatları 2022 haberimizde...

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları 2022)

Türkiye'de vatandaşların fiyatlarını sürekli takip ettiği ayçiçek yağlarında fiyat değişimi sürüyor. Özellikle vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği zincir marketlerdeki fiyatlarda ise fark bulunuyor. A-101'de 1 litrelik ayçiçek yağını 23,90 TL'den alabilmeniz mümkünken Migros'ta ise 37,90 TL'den satılıyor. CarrefourSa'da ise 1 litrelik yağ almak için harcamanız gereken tutar 32,90 TL olacak. Marketlerdeki markadan markaya değişen yağ fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları)

A-101 SIVI YAĞ FİYATLARI 2022

Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Kızartma 1 L: 43,90 TL

Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml: 84.90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L: 38,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 124,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L: 67,95 TL

Sırma Ayçiçek Yağı 4 L: 79,95 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 L: 45,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1,25 L: 46,50 TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 L: 23,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 123,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L: 47,45 TL 

Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 108,90 TL

Ayçiçek Yağı 4 L Komili: 79,95 TL

Vera Ayçiçek Yağı 4 L: 72,95 TL

Abalı Ayçiçek Yağı 2 L: 67,95 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 74,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 L : 124,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L: 38.90 TL

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları)

ŞOK MARKET SIVI YAĞ FİYATLARI 2022

Evin Ayçiçek Yağı 1lt: 23.90 TL

Evin Ayçiçek Yağı 2 lt: 45.90 TL

Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt: 109.00 TL

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları)

MİGROS MARKET SIVI YAĞ FİYATLARI 2022

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L ( Pet Şişe ): 37,90 TL

Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L: 79,95 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 49,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 25,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 68,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 39,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 108,95 TL

Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 109,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 68,90 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 L: 67,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 37,90 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L: 36,95 TL

Zade Ayçiçek Yağı Pet 1 L: 36,90 TL

Zade Ayçiçek Yağı 2 L: 64,90 TL

Turna Ayçiçek Yağı 2 Lt Pet: 59,95 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe: 68,50 TL

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları)

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 2022

Sole Ayçiçek yağı 5 LT: 109 TL

Sole Ayçiçek yağı 2 LT: 45,90 TL

Sole Ayçiçek yağı 1 TL: 23.90 TL

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları)

CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 2022

Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt: 32,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt: 66,95 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt: 33,95 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt: 25,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 18 lt: 452,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt: 49,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt: 109,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet: 58,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt: 102.90 TL

Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları) Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları) Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları)

Tayfun Altuntaş
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