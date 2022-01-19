Zincir marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları belli oldu! Yine zam gelince fiyatlar el yaktı! ( A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS güncel ayçiçek yağı fiyatları 2022) Yemek yaparken vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği ayçiçek yağlarının fiyatlarında sürekli değişim yaşanıyor. Özellikle zincir marketlerin çok olması nedeniyle fiyatlar farklılık gösterirken bizlerde A-101, ŞOK, BİM, CarrefourSa ve MİGROS'ta satılan ayçiçek yağı fiyatları 2022 haberimizde...

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Türkiye'de vatandaşların fiyatlarını sürekli takip ettiği ayçiçek yağlarında fiyat değişimi sürüyor. Özellikle vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği zincir marketlerdeki fiyatlarda ise fark bulunuyor. A-101'de 1 litrelik ayçiçek yağını 23,90 TL'den alabilmeniz mümkünken Migros'ta ise 37,90 TL'den satılıyor. CarrefourSa'da ise 1 litrelik yağ almak için harcamanız gereken tutar 32,90 TL olacak. Marketlerdeki markadan markaya değişen yağ fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz... A-101 SIVI YAĞ FİYATLARI 2022 Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Kızartma 1 L: 43,90 TL Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Omega 3 3000 Ml: 84.90 TL Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L: 38,90 TL Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 124,90 TL Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L: 67,95 TL Sırma Ayçiçek Yağı 4 L: 79,95 TL Vera Ayçiçek Yağı 2 L: 45,90 TL Orkide Ayçiçek Yağı 1,25 L: 46,50 TL Vera Ayçiçek Yağı 1 L: 23,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 123,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L: 47,45 TL Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 108,90 TL Ayçiçek Yağı 4 L Komili: 79,95 TL Vera Ayçiçek Yağı 4 L: 72,95 TL Abalı Ayçiçek Yağı 2 L: 67,95 TL Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 74,90 TL Orkide Ayçiçek Yağı Pet 5 L : 124,90 TL Orkide Ayçiçek Yağı 1 L: 38.90 TL ŞOK MARKET SIVI YAĞ FİYATLARI 2022 Evin Ayçiçek Yağı 1lt: 23.90 TL Evin Ayçiçek Yağı 2 lt: 45.90 TL Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt: 109.00 TL MİGROS MARKET SIVI YAĞ FİYATLARI 2022 Orkide Ayçiçek Yağı 1 L ( Pet Şişe ): 37,90 TL Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L: 79,95 TL Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 49,90 TL Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 25,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 68,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 39,90 TL Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 108,95 TL Komili Ayçiçek Yağı 4 L Pet: 109,90 TL Komili Ayçiçek Yağı 2 L: 68,90 TL Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 L: 67,90 TL Komili Ayçiçek Yağı 1 L: 37,90 TL Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L: 36,95 TL Zade Ayçiçek Yağı Pet 1 L: 36,90 TL Zade Ayçiçek Yağı 2 L: 64,90 TL Turna Ayçiçek Yağı 2 Lt Pet: 59,95 TL Orkide Ayçiçek Yağı 2 L Pet Şişe: 68,50 TL BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 2022 Sole Ayçiçek yağı 5 LT: 109 TL Sole Ayçiçek yağı 2 LT: 45,90 TL Sole Ayçiçek yağı 1 TL: 23.90 TL CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI 2022 Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt: 32,90 TL Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt: 66,95 TL Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt: 33,95 TL Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt: 25,90 TL Carrefour Ayçiçek Yağı 18 lt: 452,90 TL Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt: 49,90 TL Carrefour Ayçiçek Yağı Pet 5 lt: 109,00 TL Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt Pet: 58,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt: 102.90 TL ?Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Havva'ya yönelik tartışmalı şarkı sözlerine #Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan, fikir özgürlüğü diyerek yorumladı.

⭕️Peki sizde Ali Babacan'ın görüşlerine katılıyor musunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 19, 2022 Tayfun Altuntaş Haberler, Son Dakika Haberleri ayçiçek yağıfiyatYAĞ