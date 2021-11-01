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Zincir marketlere ilk darbe Rekabet Kurumu'ndan gelmişti! Bir darbe de borsadan geldi!

Rekabet Kurumu tarafından beş büyük zincir markete toplamı 2 milyar 649 milyon 223 bin lirayı bulan rekor cezalar kesmişti. Geçtiğimiz hafta piyasalar kapalıyken ceza alan zincir marketler borsadaki ilk işlem gününe de kayıpla başladı.

Zincir marketlere ilk darbe Rekabet Kurumu'ndan gelmişti! Bir darbe de borsadan geldi!

Borsada hisseleri işlemde olan zincir marketler, Rekabet Kurumu'nun kestiği 'fahiş fiyat' cezasından sonraki ilk işlem gününde satıcılı seyirle başladı.

BORSA İSTANBUL AÇILIŞINI 1523 PUANDAN YAPTI

Piyasalar geçtiğimiz hafta kapalıyken Rekabet Kurumu tarafından perakende gıda şirketlerine ceza verilmişti. Borsa İstanbul'un açılışında bu şirketler sert düşüş yaşadı. Borsa İstanbul ise açılışını 1,5 puan artışla 1523 puandan tamamladı.

Zincir marketlere ilk darbe Rekabet Kurumu'ndan gelmişti! Bir darbe de borsadan geldi!

MİGROS'TAN 3.18'LİK DÜŞÜŞLE BAŞLANGIÇ

Migros yüzde 3.18, BİM Marketleri yüzde 2, Carrefour yüzde 0.15, Şok Marketleri ise yüzde 2.70'lik kayıpla güne başladılar. 

Saat 10:08 itibariyle ise Migros yüzde 2.67, Carrefoursa yüzde 1.68, BİM yüzde 1.63, Şok Marketler ise yüzde 2.16 düşüşle işlem görmeye devam ediyorlar.

Zincir marketlere ilk darbe Rekabet Kurumu'ndan gelmişti! Bir darbe de borsadan geldi!

KARAR YARGIYA TAŞINIYOR

Rekabet Kurumu tarafından verilen para cezasının iptal edilmesi için Carrefoursa, Şok Marketler, Migros ve BİM yargı yoluna başvuracaklarını ilan etti. Şirketler tarafından KAP'a yapılan açıklamada; verilen kararın kabul edilmediği ve yasal hak süresi içerisinde kararın iptal edilmesi için yargı yoluna gidileceği belirtildi.

Zincir marketlere ilk darbe Rekabet Kurumu'ndan gelmişti! Bir darbe de borsadan geldi!

REKABET KURUMUNDAN ZİNCİR MARKETLERE CEZA

Koronavirüs salgını sürecinde Rekabet Kurumu tarafından perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti gerçekleştiren zincir marketler ve bunların tedarikçisi olan üretici ve toptancı seviyesindeki girişimlerin fiyatlandırılma davranışlarının incelenmesine yönelik bir şekilde yürütülen soruşturmanın sonucunda aşağıda belirtilen rakamlarda cezalar verilmiştir. 

Zincir marketlere ilk darbe Rekabet Kurumu'ndan gelmişti! Bir darbe de borsadan geldi!

VERİLEN CEZA MİKTARLARI

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. - 958.129.194,39 TL;
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. - 142.469.772,07 TL
Migros Ticaret A.Ş. - 517.672.762,75 TL;
Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş. - (Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;
Şok Marketler Ticaret A.Ş. - 384.369.037,15 TL;
Yeni Mağazacılık A.Ş. - ( A101 ) 646.582.329,39 TL

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