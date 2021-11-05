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Zincir marketlerin geçmişte ortak 'fiyat anlaşması' yaptıkları belgelerle kanıtlandı

Zincir marketlerin fiyat belirlerken yaptıkları anlaşmalarla ilgili Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ele geçirilen belgelerde 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' doğrultusunda birçok ifade bulunduğunu belirtti.

Zincir marketlerin geçmişte ortak 'fiyat anlaşması' yaptıkları belgelerle kanıtlandı

Zincir marketlerle alakalı olarak Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Soruşturma sonucunda 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma toplam 2 milyar 671 milyon liralık para cezasına çarptırılmıştı.

Soruşturma kapsamında zincir market ve tedarikçi teşebbüslerinin sözlü savunmaları alınmıştı. Bahsi geçen firmaların fiyat tespitinde anlaşmalar gerçekleştirdiği tespitinde bulunulmuştu.

Zincir marketlerin geçmişte ortak 'fiyat anlaşması' yaptıkları belgelerle kanıtlandı

Zincir marketlere verilen cezayla ilgili olarak Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ilk defa değerlendirmede bulundu.

GEÇMİŞ YILLARA AİT YAZIŞMALAR BULUNDU

Birol Küle bütün incelemelerin usulüne uygun bir şekilde yapıldığını belirtti. Yakın dönemde, aynı pazarda aynı türde ihlallerin tespit edildiğini söyleyen Küle, "Diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır. Elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu görülmüştür" dedi.

Zincir marketlerin geçmişte ortak 'fiyat anlaşması' yaptıkları belgelerle kanıtlandı

Küle konunun sadece bugüne ait olmadığını söyleyerek, "2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele geçirilmiştir" bilgisini aktardı.

 

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