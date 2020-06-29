Zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza, dün akşam 23.30 sıralarında Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobil trafikte yol sulama aracını gördükten sonra ani fren yapınca arkasından gelen 5 otomobil çarpıştı

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Kazada hayatını kaybeden olmazken, hafif yaralarla atlatıldı. Kaza sonucu araçlar hurdaya dönerken, yaralılar olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kazanın ardından, trafikte yoğunluk meydana geldi. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise araçlar otoparka çekildikten sonra yolu trafiğe açtı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.