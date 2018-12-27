Zincirsiz sürücüler yollarda kaldı

Sert kış şartlarına rağmen zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar, Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde sorun yaşadı.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde sorun yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Türk Kızılayı Sivas Şubesi ekipleri tarafından yolda kalan sürücülere bisküvi, meşrubat ve su ikram edildi.

Kaynak: İHA