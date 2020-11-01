Hakkında, “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlamaları bulunan ve tutuklanan Naci Şerifi Zindaşti, tutuklanmasının 6 ay sonrasında tahliye edilmişti. Tahliye edilmesinde birçok ismin adı geçen Zindaşti davasında, tahliye kararı oldukça büyük tepki çekmişti. Tepki çeken tahliye kararının ardından tekrar yakalama kararı çıkarıldı ancak uyuşturucu barono Zindaşti, ağır suçlamalara rağmen kayıplara karıştı. Burhan Kuzu'nun vefatının ardından tekrar gündeme gelen Zindaşti'yi haberimizde inceledik. İşte Zindaşti ne demek? Zindaşti davası | Burhan Kuzu Zindaşti incelemesi...

ZİNDAŞTİ NE DEMEK? ZİNDAŞTİ DAVASI

2018 yılında Gazeteci / Yazar Fatih Altaylı'nın Zindaşti ile ilgili yazısına göre, İranlı Naci Şerifi Zindaşti ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007'de Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme geldi. 2014 yılında Naci Zindaşti'nin kızı suikast girişimi ile öldürüldü. Bunun üzerine yine 2014 yılında Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar Küçükçekmece'de bir restoranda öldürüldü. İddiaya göre, Zindaşti, kızının tetikçisi olduğunu belirlediği 2 ismi infaz ettirmişti. Ancak daha sonra hedefin yanlış olduğunu öğrenmişti. Kızını öldürenleri arayan Zindaşti, bu süreçte birçok cinayete karıştı.

Kızının katilinin peşini bırakmayan Zindaşti, iddiaya göre, tetikçinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) olduğunu tespit etti. Ve Dubai’de infaz talimatı verdi. Cinayet sonrasında B.A.E. polisinin şüphelinin izine ulaşmak üzere olduğunu fark eden Zindaşti, infaz talimatı verdiği adamını da Panama’da öldürttü.

Avukat Kudbedin Kaya geçtiğimiz yıl Yeşilköy'de bir restoranda infaz edildi. Kaya, İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının uyuşturucu hesaplaşmasında öldürülmesiyle ilgili Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, azmettirici olmakla suçlanan Orhan Ünğan'ın avukatlığını yapıyordu.

Bu suçlamaların üzerine uzun süre boyunca aranan Zindaşti, İstanbul polisi tarafından yakalandı. Ancak yakalanmasından kısa bir süre sonra tahliye edildi ve hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmasına rağmen kayıplara karıştı.

BURHAN KUZU - ZİNDAŞTİ İLİŞKİSİ

Haber Global’de yayınlanan ‘Jülide Ateş’le 40’ programına konuk olarak katılan Burhan Kuzu, uyuşturucu baronu Naci Zindaşti’nin tahliyesi için hakimi arayıp aramadığı sorusuna yanıt verdi. Kuzu, şunları söyledi:

"Uyuşturucu baronu deyince, sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam, ‘Ben baron değilim diyor, ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor’ diyor. Onun dediğini söylüyorum, savunmak anlamında söylemiyorum."