Zine El Abidine Boulekhoua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zine El Abidine Boulekhoua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zine El Abidine Boulekhoua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zine El Abidine Boulekhoua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zine El Abidine Boulekhoua 15 Nisan 1990 tarihinde Ain El Beida şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zine El Abidine Boulekhoua Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zine El Abidine Boulekhoua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zine El Abidine Boulekhoua'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zine El Abidine Boulekhoua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zine El Abidine Boulekhoua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zine El Abidine Boulekhoua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zine El Abidine Boulekhoua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında USM Aïn Beïda

1 Temmuz 2011 yılında USM El Harrach

17 Temmuz 2017 yılında MC Alger

1 Temmuz 2018 yılında CR Belouizdad

23 Ağustos 2022 yılında RC Arbaa

Zine El Abidine Boulekhoua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zine El Abidine Boulekhoua şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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