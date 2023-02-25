Zineddine Abassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zineddine Abassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zineddine Abassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zineddine Abassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zineddine Abassi 28 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zineddine Abassi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına - tarihinde katılmıştır. Zineddine Abassi'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zineddine Abassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zineddine Abassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zineddine Abassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zineddine Abassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zineddine Abassi şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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