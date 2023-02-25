Zineddine Belaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zineddine Belaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zineddine Belaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zineddine Belaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zineddine Belaid 20 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zineddine Belaid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zineddine Belaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Zineddine Belaid'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zineddine Belaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zineddine Belaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zineddine Belaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zineddine Belaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında NA Hussein Dey

11 Ekim 2020 yılında USM Alger

Zineddine Belaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zineddine Belaid şuan USM Alger takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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