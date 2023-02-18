Zineddine Derrag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zineddine Derrag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zineddine Derrag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zineddine Derrag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zineddine Derrag 29 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zineddine Derrag Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Zineddine Derrag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zineddine Derrag'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Zineddine Derrag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zineddine Derrag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zineddine Derrag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zineddine Derrag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2019 yılında O. Khouribga

8 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

Zineddine Derrag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zineddine Derrag şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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