Zinedin Mustedanagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zinedin Mustedanagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zinedin Mustedanagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zinedin Mustedanagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zinedin Mustedanagic 1 Ağu 1998 tarihinde Bosanska Otoka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Zinedin Mustedanagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zinedin Mustedanagic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zinedin Mustedanagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zinedin Mustedanagic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zinedin Mustedanagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zinedin Mustedanagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zinedin Mustedanagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zinedin Mustedanagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sparta Prag

27 Ocak 2017 yılında Dukla Prag

31 Aralık 2017 yılında Sparta Prag

24 Ağu 2018 yılında Ruzomberok

30 Haziran 2019 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2019 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2019 yılında Sparta Prag

20 Ocak 2020 yılında FK Sarajevo

30 Haziran 2020 yılında Sparta Prag

17 Temmuz 2020 yılında FK Sarajevo

30 Ağu 2021 yılında KF Vllaznia

4 Ağu 2022 yılında NK Vukovar 1991

Zinedin Mustedanagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zinedin Mustedanagic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zinedin Mustedanagic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Sparta Prag

Bosna-Hersek U21 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 5 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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