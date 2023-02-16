Zinedine Ould Khaled kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zinedine Ould Khaled Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zinedine Ould Khaled adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zinedine Ould Khaled Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zinedine Ould Khaled 14 Ocak 2000 tarihinde Alfortville şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zinedine Ould Khaled Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zinedine Ould Khaled, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Zinedine Ould Khaled'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zinedine Ould Khaled Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zinedine Ould Khaled isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zinedine Ould Khaled Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zinedine Ould Khaled futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2019 yılında Angers SCO

Zinedine Ould Khaled Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zinedine Ould Khaled şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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