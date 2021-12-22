Zinhar ne demek, TDK'ya göre Zinhar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zinhar ne demek? Zinhar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zinhar kelimesi. Peki zinhar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zinhar nedir, zinhar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZİNHAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zinhar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zinhar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zinhar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asla



ZİNHAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin.

