Zion Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zion Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zion Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zion Suzuki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zion Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zion Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zion Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zion Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zion Suzuki 21 Ağustos 2002 tarihinde Little Rock, Arkansas şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 彩艶 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zion Suzuki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zion Suzuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Zion Suzuki'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Zion Suzuki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SuzukiZion

http://www.instagram.com/zionsuzuki/

Zion Suzukiboyu ve yaşı kaç

Zion Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zion Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Zion Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zion Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Urawa Reds

Zion Suzuki kimdir

Zion Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zion Suzuki şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Zion Suzuki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya takımında 23 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Zion Suzuki nereli

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