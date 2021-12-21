Zıp ne demek, TDK'ya göre Zıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zıp ne demek? Zıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zıp kelimesi. Peki zıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zıp nedir, zıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zıplayan veya birdenbire fırlayan bir şeyin hareketi veya çıkardığı ses



ZIP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zıp diye çıkmak



ZIP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zıpçıktı, zıpzıp, zıp zıp

