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  3. 'Zıpır' kelimesi çileden çıkardı! Gazeteci Nihat Genç ile Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya birbirine girdi! "Küfür öyle değil böyle edilir"

'Zıpır' kelimesi çileden çıkardı! Gazeteci Nihat Genç ile Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya birbirine girdi! "Küfür öyle değil böyle edilir"

Gazeteci Nihat Genç, sosyal medya hesabından Hasan Can Kaya'nın programını eleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni bir paylaşım daha yapan Genç, Kaya'nın kendisini arayarak tepki gösterdiğini ve Kaya'ya "Küfür öyle değil böyle edilir" dediğini açıkladı.

'Zıpır' kelimesi çileden çıkardı! Gazeteci Nihat Genç ile Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya birbirine girdi! "Küfür öyle değil böyle edilir"

Gazeteci Nihat Genç ile komedyen Hasan Can Kaya arasında tartışma çıktı. Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya, Twitter'dan paylaşım yaparak kendisini eleştiren Genç'i arayarak tepki gösterdi.

"SEYİRCİ DE MAZOŞİST"

Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında bir kesiti paylaşan Genç, "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor" şeklinde bir yazı paylaştı. 

HASAN CAN KAYA SESSİZ KALMADI

Paylaşımından saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan gazeteci, Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını "Bana böyle diyemezsin" dediğini söyleyerek, "Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım." dedi.

'Zıpır' kelimesi çileden çıkardı! Gazeteci Nihat Genç ile Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya birbirine girdi! Küfür öyle değil böyle edilir

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