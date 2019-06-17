Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyip kredi çekecek olanlara büyük müjde verdi. Ziraat Bankası, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibariyle müşterilerinin kullanımına sundu. Peki Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevabı haberimizde...

Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası konut kredisi başvuru

Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek."

Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir?



Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine avantaj sağlayacak “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürününü bugün itibariyle kullanıma sunuyor.



“Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ile önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarında ve finansman koşullarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarımızın mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelemeksizin istedikleri zamanda ve en uygun maliyetle ev sahibi olmaları hedefleniyor.



Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünü, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen Enflasyon Oranı (TÜFE) + Banka Tarafından Belirlenecek Marj Oranı toplamından oluşacak olup, kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecektir.



Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Ürünü ile;

- Satın alınacak konutun %80’ine kadar kredi kullandırılabilecektir.



- 120 aya kadar vade belirlenebilecektir.



- Erken kapama/ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacaktır.



- Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecektir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları Nedir?

Ziraat Bankası, 10 yıla varan vade seçeneğiyle 100.000 TL'ye kadar yüzde 1.55, 500.000 TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 1.65 faizle kredi kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası'yla 10 yıl vade süresi ile 100.000 TL kredi kullanıldığında, kredi için ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 1760 TL'ye tekabül etmektedir. Vade süresi boyunca krediye ödenecek olan toplam tutar ise 211.600 TL'ye denk geliyor. Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ziraat Bankası, kaskosu banka tarafından yapılan otomobillere yüzde 1.86, kaskosu dışarıdan yapılan otomobillere ise yüzde 1.89 faiz oranıyla kredi kullandırmakta. Banka, ikinci el araç alımlarında en fazla 5 yaşına kadar olan araçlara kredi kullandırabilmektedir..

Ziraat Bankası'yla 10 yıl vade süresi ile 100.000 TL kredi kullanıldığında, kredi için ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 1760 TL'ye tekabül etmektedir. Vade süresi boyunca krediye ödenecek olan toplam tutar ise 211.600 TL'ye denk geliyor. Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ziraat Bankası, kaskosu banka tarafından yapılan otomobillere yüzde 1.86, kaskosu dışarıdan yapılan otomobillere ise yüzde 1.89 faiz oranıyla kredi kullandırmakta. Banka, ikinci el araç alımlarında en fazla 5 yaşına kadar olan araçlara kredi kullandırabilmektedir..

Ziraat Bankası tarihi

Ziraat Bankası 1863 yılında kuruldu. 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak oluşturma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu. Ziraat Bankası ile bu varlık oluştu. Osmanlı Devlet, döneminde Mithat Paşa tarafından kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindeki Ziraat Bankası ile bu yapı şubeye dönüşmüş oldu. Tarih 1923'e geldiğinde ise şube sayısı 30'e çıkmıştı. Ve o dönemlerde bankada 2 milyon sermaye vardı.

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