Ziraat Bankası gençlere destek çıktı! Bu işlemi yapan gençlerin kartına anında para yüklenecek!

Nakit destek isteyen gençlerin yüzünü güldürecek haber Ziraat Bankasından geldi. Detaylar haberimizde…







ZİRAAT BANKASI’NDAN GENÇLERE KAZANDIRAN KAMPANYA! BANKKART GENÇ’TEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

Bankalar müşterilerine finansal destek sağlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat Bank Mayıs ayında ilk kez gençlik kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bankalar genellikle müşterilerine özel kampanyalar duyurur. Yüksek enflasyon nedeniyle azalan alım gücü göz önüne alındığında, bankalar müşterilere alışveriş yaptıklarında özel promosyonlar duyuruyorlar. Bu bağlamda Ziraat Bank, genç müşterilere yönelik yeni bir kampanya duyurdu.

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Ziraat Bank, Bankkart Genç'in kredi kartı veya banka kartı ile alışveriş yapan genç müşterilerine 100 TL değerinde Bankkart TL hediye edeceğini duyurdu. Promosyon kart, Hepsiburada e-ticaret platformunda yapacağınız alışverişlerde 100 TL değerinde Banka Kartı TL kazandıracak. Promosyonun detayları ve katılım koşulları Ziraat Bank tarafından da açıklandı.

KAMPANYA DETAYLARI

Ziraat Bank, ilgili kampanyanın detaylarını şu şekilde paylaştı: "Bu kampanya tek seferde 350 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL olmak üzere toplam 100 TL Bankkart TL hediye edilecektir." Bu kampanyada geçerli olan Bankkat Genç, Ziraat Bankası tarafından 18-25 yaş arası gençler için düzenlenmiş bir kredi kartıdır. Kampanyalarla gençlerin alışverişlerinde indirim sağlayan bu kart, gençlere farklı seçenekler sunmaya devam edecek.

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SON GÜN 31 MAYIS

Ziraat Bankası'nın gençler içi hazırladığı kampanyası 1 Mayıs 2023'te başlayıp 31 Mayıs 2023'te sona erecek. Kampanyaya katılmak için müşterinin Bankkart mobil uygulamasını kullanması gerekmektedir. Bankkart Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılımda toplam 100 TL Bankkart TL, Hepsiburada e-ticaret platformu üzerinden eş zamanlı 350 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL kazanılacaktır. Alışverişlerden kazanılan banka kartı lirası 07/06/2023 tarihinde müşterinin kartına yüklenecek ve 21/06/2023 tarihine kadar kullanılacaktır. 21 Haziran 2023 tarihine kadar oluşturulan banka kartı Lirası'nın kullanılmaması durumunda karta yüklenen Lira Ziraat Bank tarafından geri alınacaktır. Kampanya süresince birden fazla alışveriş yapmanız durumunda Banka Kartı Lirası her alışveriş için ayrı ayrı yüklenecektir.