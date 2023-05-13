Ziraat Bankası gençlere destek çıktı! Bu işlemi yapan gençlerin kartına anında para yüklenecek!

Ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde vatandaş nakit para sıkıntısı yaşamaktadır. Milyonlarca vatandaşı sevindiren haber Ziraat Bankasından geldi. İşte haberin detayları…

YAYINLAMA
Google News
Ziraat Bankası gençlere destek çıktı! Bu işlemi yapan gençlerin kartına anında para yüklenecek!

Nakit destek isteyen gençlerin yüzünü güldürecek haber Ziraat Bankasından geldi. Detaylar haberimizde…

banka

ZİRAAT BANKASI’NDAN GENÇLERE KAZANDIRAN KAMPANYA! BANKKART GENÇ’TEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!

Bankalar müşterilerine finansal destek sağlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Ziraat Bank Mayıs ayında ilk kez gençlik kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Bankalar genellikle müşterilerine özel kampanyalar duyurur. Yüksek enflasyon nedeniyle azalan alım gücü göz önüne alındığında, bankalar müşterilere alışveriş yaptıklarında özel promosyonlar duyuruyorlar. Bu bağlamda Ziraat Bank, genç müşterilere yönelik yeni bir kampanya duyurdu.

Ziraat Bank, Bankkart Genç'in kredi kartı veya banka kartı ile alışveriş yapan genç müşterilerine 100 TL değerinde Bankkart TL hediye edeceğini duyurdu. Promosyon kart, Hepsiburada e-ticaret platformunda yapacağınız alışverişlerde 100 TL değerinde Banka Kartı TL kazandıracak. Promosyonun detayları ve katılım koşulları Ziraat Bank tarafından da açıklandı.

KAMPANYA DETAYLARI

Ziraat Bank, ilgili kampanyanın detaylarını şu şekilde paylaştı: "Bu kampanya tek seferde 350 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL olmak üzere toplam 100 TL Bankkart TL hediye edilecektir." Bu kampanyada geçerli olan Bankkat Genç, Ziraat Bankası tarafından 18-25 yaş arası gençler için düzenlenmiş bir kredi kartıdır. Kampanyalarla gençlerin alışverişlerinde indirim sağlayan bu kart, gençlere farklı seçenekler sunmaya devam edecek.

SON GÜN 31 MAYIS

Ziraat Bankası'nın gençler içi hazırladığı kampanyası 1 Mayıs 2023'te başlayıp 31 Mayıs 2023'te sona erecek. Kampanyaya katılmak için müşterinin Bankkart mobil uygulamasını kullanması gerekmektedir. Bankkart Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılımda toplam 100 TL Bankkart TL, Hepsiburada e-ticaret platformu üzerinden eş zamanlı 350 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL kazanılacaktır. Alışverişlerden kazanılan banka kartı lirası 07/06/2023 tarihinde müşterinin kartına yüklenecek ve 21/06/2023 tarihine kadar kullanılacaktır. 21 Haziran 2023 tarihine kadar oluşturulan banka kartı Lirası'nın kullanılmaması durumunda karta yüklenen Lira Ziraat Bank tarafından geri alınacaktır. Kampanya süresince birden fazla alışveriş yapmanız durumunda Banka Kartı Lirası her alışveriş için ayrı ayrı yüklenecektir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatlarının kaderi belli oldu! Kapalıçarşı'da adım atacak yer kalmadı: Rakamı duyan koştu!
Altın fiyatlarının kaderi belli oldu! Kapalıçarşı'da adım atacak yer kalmadı: Rakamı duyan koştu!
Devletten yardım alanlara müjde! Aile destek ödemeleri güncellendi: 12 ay boyunca verilecek
Devletten yardım alanlara müjde! Aile destek ödemeleri güncellendi: 12 ay boyunca verilecek
4A 4B 4C emeklisine faizsiz ihtiyaç kredisi! O bankalar el sıkıştı: Bu miktara kadar faiz yok!
4A 4B 4C emeklisine faizsiz ihtiyaç kredisi! O bankalar el sıkıştı: Bu miktara kadar faiz yok!
Nakit toplu para arayanlara müjde! Geri ödemesiz 200 bin TL verilecek: Başvuru için son günler
Nakit toplu para arayanlara müjde! Geri ödemesiz 200 bin TL verilecek: Başvuru için son günler
Son Haberler
Ziraat Bankası gençlere destek çıktı! Bu işlemi yapan gençlerin kartına anında para yüklenecek!
Ziraat Bankası gençlere destek çıktı! Bu işlemi yapan gençlerin kartına anında para yüklenecek!
Dünya devi Liverpol, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan'a talip oldu
Dünya devi Liverpol, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan'a talip oldu
Başkan Erdoğan seçim öncesi son mesajlarını Kasımpaşa'dan verdi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi
Başkan Erdoğan seçim öncesi son mesajlarını Kasımpaşa'dan verdi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi
Seçim yasakları nelerdir? Seçim Yasakları başlıyor, Bunları sakın yapmayın, İşte detaylar
Seçim yasakları nelerdir? Seçim Yasakları başlıyor, Bunları sakın yapmayın, İşte detaylar
Altın birikimi yapanlara uzman isimden kötü haber! Bankada altını olanlar şimdi yandı
Altın birikimi yapanlara uzman isimden kötü haber! Bankada altını olanlar şimdi yandı
Haluk Levent'ten bir hamle daha! O öğrencilere burs sağlayacak: Üniversite öğrencilerine müjde!
Haluk Levent'ten bir hamle daha! O öğrencilere burs sağlayacak: Üniversite öğrencilerine müjde!
Çok Okunanlar
YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar
YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar
Muharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındı
Muharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Zammını Açıkladı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Zammını Açıkladı
Cumhur Başkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı,14 Mayıs’tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz dedi
Cumhur Başkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı,14 Mayıs’tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz dedi
Mobil uygulamaya girip bunu yapanlar 1000 TL hediyeyi kapacak! Kısa süre kaldı
Mobil uygulamaya girip bunu yapanlar 1000 TL hediyeyi kapacak! Kısa süre kaldı
İslam Memiş'ten altını, doları, borsada parası olanlara uyarı! Sakın yapmayın diyerek uyardı
İslam Memiş'ten altını, doları, borsada parası olanlara uyarı! Sakın yapmayın diyerek uyardı
Yorumlananlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?