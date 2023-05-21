Ziraat Bankası kampanyanın kralını yaptı! Listedeki müşterilerine 2500 TL para iadesi yapacağını açıkladı!

Bankalar müşterilerinin avantajlı harcama yapmasını sağlamak amacıyla sık sık kampanya yapmaya devam ediyor. Ziraat Bankası müşterilerine 2 bin 500 TL ödeme yapacak! Peki şartlar neler? Kampanyaya nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 2 BİN 500 TL KAMPANYASI

Ziraat Bankası son dönemlerde giyimden markete birçok farklı kategoride müşterilerinin avantajlı harcama yapabilmesi için ödeme kampanyası yapmaya devam ediyor. Bu kampanya kapsamında Tatilbudur internet sitesi üzerinden tek seferde yapılan 12 bin 500 TL ve 17 bin 500 TL arası alışverişlere 1000 Bankkart Lira, 17 bin 500 TL ve 25 bin TL arasında alışverişlere 1.750 Bankkart Lira ve 25 bin TL ve üstü alışverişlere 2 bin 500 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Ödemelerin peşin veya taksitli olması fark etmeyecek.

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Ziraat Bankası 2 bin 500 Bankkart Lira kampanyası için son tarih ise 31 Mayıs olarak duyuruldu. Kampanyaya mobil uygulama üzerinden ve kısa mesaj yoluyla katılım sağlanabilecek. Kampanyaya kısa mesaj yoluyla katılım sağlamak için 4757 numarasına TATILBUDUR yazıp göndermek gerekiyor. Bir müşteri kampanyadan en fazla bir kez faydalanabilecek. Kampanyadan faydalanmak için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması şartı aranıyor. Kazanılan ödemeler 7 Haziran tarihine kadar müşterilerin kartlarına yansıyacak. Bankkart Liraların son kullanım tarihi 10 Temmuz olarak belirlendi. Kullanılmayan Bankkart Liralar 11 Temmuz tarihinde iade alınacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 2 bin 500 Bankkart Lira kazanabilecek.