Ziraat Bankası kartı olanlar bedava alışveriş yapacak! 9 gün içinde başvurun: Hemen yükleniyor

Ziraat Bankası tarafından başlatılan son kampanya kapsamında kart kullanan müşterilerin yüzü gülecek! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI HARCAMA KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından bildirilen son haberlere göre müşterilere elektronik sektöründe yapılan harcamalar için 250 TL indirim uygulanacak. Kampanyaya katılımlar bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Kampanya yalnızca elektronik sektöründe yapılan harcamalarda geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için harcamaların POS cihazından yapılması gerekiyor.

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Bireysel Bankkart, Bankkart Başak ve Bankkart Business müşterileri kampanyadan faydalanabilecek. E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Aynı gün içinde yapılan farklı işlemlerden sadece bir tanesi geçerli olacak. Ek kartlarla yapılan harcamaların indirimleri asıl karta tanımlanacak. Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil olacak. Nakit çekim işlemleri, ön provizyon işlemleri, iade ve iptal işlemleri, Bankkart Lira işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya süresince iade ya da iptal yapılması durumunda kazanılan indirimler iade alınacak.