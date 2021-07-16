Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü 2021 son dakika? Ziraat Bankası erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021? Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü 2021 son dakika? Ziraat Bankası mobil uygulamasının çöktüğü bildirildi. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Ziraat Bankası erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021? şeklinde sorular aratıyor. İşte detaylar.

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Son dakika... Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü mü 2021 son dakika? Ziraat Bankası erişim hatası nedir, nasıl düzelir 2021? soruları gündemde. Ziraat kullanıcılarının bir çoğu internet bankacılığına erişim sağlayamıyor. AKBANK'ın ardından Ziraat Bankası mobil uygulamasından hata alan vatandaşlar konuya ilişkin bankadan açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. ZİRAAT BANKASI MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ 2021 SON DAKİKA? Geçtiğimiz günlerde AKBANK mobil uygulaması çökmüştü. Bu kez aynı sorun Ziraat Bankası mobil uygulamasında yaşanıyor. Bazı Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığına ulaşım sağlayamıyor. Mobil uygulamanın yanı sıras Ziraat ATM'lerinde de işlem yapılamadığı öğrenildi. İnternet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşma çalışan müşterilere banka tarafından red yanıtı veriliyor. ZİRAAT BANKASI ERİŞİM HATASI NEDİR, NASIL DÜZELİR 2021? Bazı Ziraat Bankası müşterileri, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı aldı. Bazıları da "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı. 444 00 00 - 0850 22 0 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile 24 saat telefon ile sorun hakkında bilgi alabilirsiniz. ZİRAAT BANKASINDAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ? Yaşanan soruna ilişkin Ziraat Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe son gelişmeleri haberimizde aktaracağız. Gülistan Başköy Eğitim Editörü ziraat bankası