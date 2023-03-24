Ziraat Bankası müşterileri dikkat! 31 Mart'a kadar bunu hemen yapmanız gerekiyor: 2000 TL karşılıksız ek ödeme alabilirsiniz!

Bir banka, son derece önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, bankaya başvuru yapan müşterilere 2.000 TL hediye edileceği belirtildi.

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Ziraat Bankası müşterileri dikkat! 31 Mart'a kadar bunu hemen yapmanız gerekiyor: 2000 TL karşılıksız ek ödeme alabilirsiniz!

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik oldukça avantajlı bir kampanya başlattı. Yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılanlara 2.000 TL tutarında hediye verilecek. Banka, kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin son başvuru tarihi olan 31 Mart'a kadar başvuru yapmalarını öneriyor. Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliği ile TatilBudur'da tek seferde yapılan alışverişlerde, 7.500 TL-12.499 TL arasındaki alışverişlere 750 TL, 12.500 TL-19.999 TL arasındaki alışverişlere 1.250 TL, 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 2.000 TL tutarında Bankkart Lira hediye verilecek. Bankanın bu kampanyası, müşteriler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

ziraat bankası

31 MART'A KADAR BAŞVURUN

Bankanın başlattığı kampanya, 1 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılım, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla yapılacak ve müşteriler TATILBUDUR yazıp 4757'ye SMS göndererek kampanyaya katılma hakkı kazanacaklar. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin mutlaka kampanyaya katılım sağlaması gerekiyor, aksi takdirde kampanya fırsatlarından yararlanamayacaklar. Bankkart Lira kazanılabilmesi için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerektiği duyuruda belirtildi.

KAMPANYA AYRINTILARI

Kampanya ayrıntılarına yönelik yapılan açıklamaya göre:

Kazanılan Bankkart Liraları, 7 Nisan 2023 tarihinde yüklenerek, 10 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liraları ise 11 Mayıs 2023 tarihinde iptal edilecek.

Kampanya her müşteri için tek bir kez geçerli olup, her bir müşteri yalnızca bir kez ödül kazanabilecek.

Kazanılabilecek en yüksek ödül tutarı, 2.000 TL Bankkart Lirasıdır.

Bankkart Lira kampanyası, uçak bileti satın alımlarını içermemektedir.

Ek kartlarla yapılan harcamalar, asıl kart sahibinin harcamalarıyla birlikte değerlendirilecektir.

Kampanya, bireysel kartlar için geçerlidir.

Ön provizyon işlemleri, Bankkart Başak, Bankkart Business, Bedava Bankkart ile yapılan işlemler ve Bankkart Lira kullanarak yapılan işlemler, kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Kampanya kapsamında elde edilen ödüllerin, kampanya sonrasında iptal veya iade edilmesi durumunda, verilen Bankkart Liraları geri alınacaktır.

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