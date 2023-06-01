Ziraat Bankası müşterilerine müjde! Başvuru yapanın hesabına 3 bin TL yatırılacak! O şartlara uyan herkesin cebi parayla dolacak

Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasıyla ilgili detaylar açıklandı. Bankanın internet sitesinde yer alan bilgilendirme metni, 3.000 TL değerindeki Bankkart Lira kampanyasının tüm ayrıntılarını içeriyor.

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Ziraat Bankası müşterilerine müjde! Başvuru yapanın hesabına 3 bin TL yatırılacak! O şartlara uyan herkesin cebi parayla dolacak

Ziraat Bankası, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 3.000 TL Bankkart Lira kampanyasının detaylarını paylaştı. Kampanya 20 Mayıs tarihinde başladı ve 30 Haziran'a kadar devam edecek.

'Kappatur'da 3.000 TL Bankkart Lira!' adıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Bankkart kredi kartı veya banka kartıyla Kappatur'da yapılacak alışverişlere özel ödüller verilecek. Tek seferde yapılacak 10.000 TL ile 14.999 TL arasındaki alışverişlere 1.000 TL Bankkart Lira, 15.000 TL ile 29.999 TL arasındaki alışverişlere 1.500 TL Bankkart Lira, ve 30.000 TL ve üzeri alışverişlere 3.000 TL Bankkart Lira ödülü verilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS ile katılım sağlayabilecekler.
ziraat bankası

Ziraat Bankası'nın Mayıs 2023 kampanyası, Ziraat Bankası müşterilerine yönelik sunulan avantajları içeriyor. Katılım için cep telefonundan KAPPATUR yazıp 4757'ye SMS göndermek yeterli olacak. 'Kappatur'da 3.000 TL Bankkart Lira!' kampanyasının yanı sıra bankanın güncel fırsatlarına ve ayrıntılı bilgilere Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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