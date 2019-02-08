Ziraat Bankası, Seracılık Kredi paketini açıkladı. Toplamda 7 yıla kadar vade verilecek. Paketi ilk olarak dün Bakan Albayrak duyurmuş ve Hazine sübvansiyonuyla düşük faizli seracılık kredisi verileceğini söylemişti.

ZİRAAT BANKASI SERACILIK KREDİ PAKETİ DETAYLARI NEDİR?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın seracılık paketini açıklıyor. Toplamda 7 yıla kadar vade verilecek. Aydın'ın açıklamaları şöyle:

Bu vade yatırım kredisi için. Total yatırım kredisi kurguladığınız seraya göre. İşletme kredisi de vereceğiz, onu 14'e böleceğiz. Ve burada o ürünlere göre daha piyasa koşullarıyla uygun işletme kredisi kredilendirmesini de yapmış olacağız.,

10 milyon TL'ye kadar yatırımlarda Hazine desteği olacak. Bugünden itibaren kredi uygulaması başlamıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün TİM Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada Ziraat Bankası'nın düşük faizli, Hazine tarafından sübvanse edilen seracılık kredisi sunacağını söylemişti.

Yüksek gıda fiyatlarına karşı kısa, orta ve uzun vadeli planların hayata geçirilmeye başlandığını belirten Bakan Albayrak, belediyelerin sebze meyve satışına haftaya başlayacağını söylemişti.

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