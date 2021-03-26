Ziraat Bankası yeni başkanı Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat bankası genel müdürü kim oldu?
Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Aydın'ın bugün görevini Alpaslan Çakar'a devretmesinin ardından Çakar, Ziraat Bankası yeni başkanı Alpaslan Çakar kimdir? başlığı ile internette çokça aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.
Ziraat Bankası yeni başkanı Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat bankası genel müdürü kim oldu? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de Alpaslan Çakar ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR? ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU?
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babasıdır.
DAHA ÖNCE YAPTIĞI GÖREVLER
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı
Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı
Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı