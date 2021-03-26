Ziraat Bankası yeni başkanı Alpaslan Çakar kimdir? Ziraat bankası genel müdürü kim oldu? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de Alpaslan Çakar ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR? ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Bankamızda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babasıdır.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI GÖREVLER

Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı

Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı

Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı