Son dakika... Akbank'ta geçtiğimiz hafta günler süren sistem sorununun ardından bugün de benzer bir sorun Ziraat Bankası'nda yaşanıyor. Bankanın müşterileri internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'lerine giriş yapamadı. Peki Ziraat Bankası'na neden girilmiyor? İşte Twitter'da kullanıcıların Ziraat Bankası sistem çöktü yorumları 2021...

ZİRAAT BANKASI'NA NEDEN GİRİLMİYOR 2021?

Ziraat Bankası'na girişlerde 2 gün üst üste sorun yaşandı. Dün gündüz saatlerinde sistemler hizmet dışı kaldı. Ancak bir süre sonra sorun düzeltilmişti. Bugün yeniden müşteriler sorun ile karşılaştı. Bazı müşteriler mobil uygulamalara giriş yapamadı.

Bazıları da ATM'lerden erişim sorunu ile karşı karşıya kaldı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.

ZİRAAT BANKASI SİSTEMİ ÇÖKTÜ YORUMLARI 2021