Ziraat Bankası'nda problem mi var 2021? Ziraat Bankası'ndan son dakika açıklama geldi 16 Temmuz Cuma!

Ziraat Bankası'ndan Ziraat Mobil'de yaşanan soruna ilişkin son dakika açıklama yapıldı. Ziraat Bankası mobil uygulamasının açılmamasının ardından vatandaşlar dünden beri sorun yaşadıklarına ilişkin Twitter aracılığı ile şikayetlerini belirtiyordu. Banka yoğun şikayet üzerine açıklamada bulundu.

ZİRAAT BANKASI'NDA PROBLEM Mİ VAR 2021?

Ziraat müşterileri mobil uygulamaya erişim sağlayamazken, ATM'lerden de işlem yapmadıklarını dile getirdi. Müşteriler internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında ise işlemleri banka tarafından reddedildi.

Bazı müşteriler, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı alırken bazı müşteriler ise "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı. İşte bankadan beklenen açıklama...

SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.

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