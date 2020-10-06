Temel ihtiyaç kredisi nedir? Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuru

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde işleri sekteye uğrayan vatandaşlar için yeni bir kredi imkanı doğdu. Ziraat Bankası tarafından yapılan uygulamada, aylığı 5 bin liradan az olan vatandaşlara 6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Kredisi imkânı tanıdı. 3 bin TL, 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL Temel İhtiyaç Kredisi, 0,49 faiz oranından verildi. Bunun üzerine internet kullanıcıları tarafından Peki Temel ihtiyaç kredisi nedir? Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur? Kimler başvuru yapabilir? Faiz oranları | Kredi ödeme planı gibi detaylar merak konusu oldu. Biz de haberimizde bu sorulara yer verdik. İşte detaylar...

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Temel İhtiyaç Kredisi Destek paketini açıklayarak dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı yaşanan mağduriyeti gidermek adına düşük ve orta gelirli grupta yer alan kesimlerin kira, gıda harcamaları, su, elektrik, doğal gaz faturaları gibi temel ihtiyaçlarına yönelik böyle bir destek paketini sunduklarını ifade etti.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi paketi dâhilinde 0,49 faiz oranıyla 36 ay eşit taksitle maksimum 10 bin Türk lirasına kadar ihtiyaç kredisi imkânı sağlanıyor.

KREDİ ÖDEME PLANI

10 bin Türk lirası kredi kullanan vatandaşlar, 0,49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz, 30 ay boyunca aylık 376 Türk lirası taksit ödeyecek.

7 bin 500 Türk lirası kredi kullanan vatandaşlar, 0,49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz, 30 ay boyunca aylık 282 Türk lirası taksit ödeyecek.

5 bin Türk lirası kredi kullanan vatandaşlar, 0,49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz, 30 ay boyunca aylık 188 Türk lirası taksit ödeyecek.

3 bin Türk lirası kredi kullanan vatandaşlar, 0,49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz, 30 ay boyunca aylık 113 Türk lirası taksit ödeyecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ziraat Bankası tarafından başlatılan temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL’lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Ziraat Bankası bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne mobil şubelerden, şubelerden, bankanın resmî internet sayfası üzerinden ve telefon bankacılığı aracılığıyla başvuru yapılıyor.

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