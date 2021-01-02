Türk sinemasının duayen isimlerinden olan ve 2000 yılında uçağa binmede önce kalp krizi geçirerek hayata veda eden Kemal Sunal'ın yer aldığı Ziraat Bankası reklamı sosyal medyada trendler arasına girmeyi başardı. Reklam filmi kısa sürede fazlaca paylaşılarak adından epeyce söz ettirdi. İzleyiciler tarafından en fazla merak edilen konu ise rahmetli oyuncu Kemal Sunal'ın bu kadar gerçek bir suretle reklam filminde nasıl oynatılabildiği sorusu oldu. Peki, Ziraat Bankası reklamındaki Kemal Sunal gerçek mi? Kemal Sunal reklamı nasıl yapıldı? İşte çok merak edilen o teknolojinin detayları...

ZİRAAT BANKASI REKLAMINDAKİ KEMAL SUNAL GERÇEK Mİ?

Aramızdan 2000 senesinde geçirdiği kalp krizi sonucu ayrılan usta oyuncu Kemal Sunal, yıllar sonra viral olan o reklam filminde görülmesiyle izleyiciyi şaşkına çevirdi. Ziraat Bankası kuruluşunun 157. senesine özel olarak, nostaljik temalı reklam filminde Kemal Sunal'ın yer alması ve oyuncunun sesi, mimikleri, duruşu gerçeğinden farksızdı. Kısa sürede en fazla izlenen ve konuşulanlar arasına giren reklamda Sunal nasıl bu kadar gerçek yansıtılabildi sorusu merak edildi.

Ziraat Bankası reklamında, Deep Fake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Eskiden çekim esnasında vefat eden oyuncular için kullanılan bu teknoloji, şimdilerde ortalama olan bir bilgisayarda dahi rahatlıkla uygulanabiliyor. Yani bu sayede, vefat eden oyuncuları yeniden ekranlarda görebileceğiz. Tıpkı Kemal Sunal'ı Ziraat Bankası reklam filminde görebildiğimiz gibi.

Bundan tam 21 yıl önce, 2000 yılında bir uçak seferine çıkmadan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Türk Sinemasının usta ismi Kemal Sunal, 21 yıl sonra Ziraat Bankası’nın 157. kuruluş yılına özel reklamda yer buldu. Peki ama sesi ve görüntüsüyle tıpkı hayattaymış gibi bu şekilde reklamda boy gösteren usta isim hangi teknolojiyle bu hale getirildi?

KEMAL SUNAL REKLAMI NASIL YAPILDI?

Ziraat Bankası’nın 157. kuruluş yıl dönümü özel reklamında Kemal Sunal, Deep Fake teknolojisi ile reklama dahil edildi. Gelişen teknoloji ve imkanlar ölçüsünde Deep Fake teknolojisi kişileri “Photoshop” vari programlar eşliğinde olmadıkları durumlara sokmaya ve belli bir forma angaje etmeye imkan tanıyor. Kötüye kullanımların da olduğu Deep Fake teknolojisi tıpkı bu örnekte olduğu gibi başarılı ve etkin amaçlar için de kullanılabiliyor.

Kemal Sunal’ın bu cevabı küçük çocuklar tarafından da onaylanıyor. Kemal Sunal gülüşü ve kendine has üslubuyla reklamda yer alıyor. Tıpkı bugün hayattaymış gibi capcanlı haliyle reklamda boy gösteren Kemal Sunal, izleyenleri heyecanlandırdı!

Deep Fake ismi verilen teknolojinin yardımıyla görüntüsü elde edilen bir kişinin yüzü herhangi bir videoda bulunan başka bir kişinin yüzü yerine kullanılıyor. Eskiden çekim zamanında vefat eden oyuncular için kullanılan bu teknoloji, şimdilerde ortalama olan bir bilgisayarda bile uygulanabiliyor. Yani bu sayede, vefat eden oyuncuları yeniden ekranlarda görebileceğiz. Bu durumun son örneği Ziraat Bankası’nın yayınladığı yeni reklam filmi oldu.

Yayınlanan reklam filminde, rahmetli Kemal Sunal jest ve mimikleri ile sanki yeniden aramızdaymış gibi. Bu reklam filminden önce de Yeşilçam Sineması’nda karşımıza çıkan oyuncuların bulunduğu bir reklam filmi çekilmişti. İlerleyen zamanlarda bu teknoloji daha fazla ilerleyecektir. Bu da Kemal Sunal’ı gördüğümüz gibi diğer sanatçıları da yeniden ekranlarda görebileceğimizi gösteriyor.